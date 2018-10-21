Взрыв в Идлибе: 3 погибших, 13 раненых

Как сообщили источники Управления гражданской обороны ("Белые каски"), террористы подорвали заминированный автомобиль в административном центре Идлиба. В числе погибших ребенок.



Команды гражданской обороны доставили раненых в близлежащие больницы.

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В результате взрыва нанесен крупный ущерб зданиям и автомобилям.



Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.



Напомним, в Сирии в августе погибло почти 400 мирных жителей.