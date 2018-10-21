Взрыв в Идлибе: 3 погибших, 13 раненых

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 49462 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114194 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122214 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161532 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150528 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139403 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129832 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176668 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118236 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141764 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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7 марта, 12:17 • 111691 просмотра
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Взрыв в Идлибе: 3 погибших, 13 раненых

Взрыв в Идлибе: 3 погибших, 13 раненых

Киев  •  УНН

 • 7317 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. В результате теракта в провинции Идлиб на северо-западе Сирии по предварительным данным погибли трое гражданских лиц, по меньшей мере 13 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщили источники Управления гражданской обороны ("Белые каски"), террористы подорвали заминированный автомобиль в административном центре Идлиба. В числе погибших ребенок.

Команды гражданской обороны доставили раненых в близлежащие больницы.

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В результате взрыва нанесен крупный ущерб зданиям и автомобилям.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

Напомним, в Сирии в августе погибло почти 400 мирных жителей.

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