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Вибух в Ідлібі: 3 загиблих, 13 поранених

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. В результаті теракту в провінції Ідліб на північному заході Сирії за попередніми даними загинули троє цивільних осіб, щонайменше 13 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Анадолу".

Як повідомили джерела Управління цивільної оборони ("Білі каски"), терористи підірвали замінований автомобіль в адміністративному центрі Ідліб. У числі загиблих дитина.

Команди цивільної оборони доставили поранених в довколишні лікарні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗМІ: двоє дітей загинули і троє отримали поранення, підірвавшись на мінах на півдні Сирії 

В результаті вибуху завдано великих збитків будівлям і автомобілям.

Війна в Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли в збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах.

Нагадаємо, в Сирії в серпні загинуло майже 400 мирних жителів.

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