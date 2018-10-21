Вибух в Ідлібі: 3 загиблих, 13 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. В результаті теракту в провінції Ідліб на північному заході Сирії за попередніми даними загинули троє цивільних осіб, щонайменше 13 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Анадолу".
Як повідомили джерела Управління цивільної оборони ("Білі каски"), терористи підірвали замінований автомобіль в адміністративному центрі Ідліб. У числі загиблих дитина.
Команди цивільної оборони доставили поранених в довколишні лікарні.
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В результаті вибуху завдано великих збитків будівлям і автомобілям.
Війна в Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли в збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах.
Нагадаємо, в Сирії в серпні загинуло майже 400 мирних жителів.