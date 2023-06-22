Взрыв в многоэтажке Киева: под завалами найдено тело погибшего
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В результате взрыва в многоэтажке Киева один человек погиб и двое были травмированы, сообщает мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
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“Под завалами в поврежденной части 16-ти этажного дома в Деснянском районе, где произошел взрыв, спасатели обнаружили тело одного погибшего”, - говорится в сообщении.
Детали
Поисково-спасательные работы продолжаются. По состоянию на 5:45 пожар был локализован. Причины взрыва выясняют специалисты.
Напомним
В результате взрыва, который прогремел около 4:00 в Киеве, разрушены четыре квартиры и шесть повреждены.