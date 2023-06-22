Вибух у багатоповерхівці Києва: під завалами знайдено тіло загиблого
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Унаслідок вибуху у багатоповерхівці Києва одна людина загинула та двоє було травмовано, повідомляє мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
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“Під завалами в пошкодженій частині 16-ти поверхового будинку в Деснянському районі, де стався вибух, рятувальники виявили тіло одного загиблого”, - йдеться у повідомленні.
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Пошуково-рятувальні роботи тривають. Станом на 5:45 пожежу було локалізовано. Причини вибуху зʼясовують фахівці.
Нагадаємо
Унаслідок вибуху, який пролунав близько 4:00 у Києві, зруйновано чотири квартири та шість пошкоджено.