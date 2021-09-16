Взрыв после разведения туристами костра в Карпатах: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Полиция открыла производство по факту гибели туристов из-за взрыва, который произошел после разведения костра в долине "В Берды" в Карпатах. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Закарпатской области.
Цитата:
"Производство открыто по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство - ред.) с пометкой "несчастный случай", - сказали в полиции.
Что было ранее
В долине "В Берды" в Карпатах туристы развели костер, после чего произошел мощный взрыв. Четверо туристов получили травмы, еще двое погибли.
Дополнение
Взрывы во время разжигания костра происходят не впервые. Так, в Харькове два мальчика в лесу жгли костер, когда там взорвался неизвестный предмет. 15-летний юноша был травмирован.