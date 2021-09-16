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Вибух після розведення туристами багаття у Карпатах: відкрито провадження

Вибух після розведення туристами багаття у Карпатах: відкрито провадження

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Поліція відкрила провадження за фактом загибелі туристів через вибух, який стався після розведення багаття на полонині “Під Берди” у Карпатах. Про це журналісту УНН повідомили в поліції Закарпатської області.

Цитата:

“Провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство — ред.) з позначкою "нещасний випадок”, — сказали в поліції.

Що було раніше

На полонині “Під Берди” у Карпатах туристи розвели багаття, після чого стався потужний вибух. Четверо туристів отримали травми, ще двоє загинули.

Доповнення

Вибухи під час розпалювання багаття стаються не вперше. Так, у Харкові два хлопчики у лісі палили багаття, коли там вибухнув невідомий предмет. 15-річного юнака було травмовано.

Українські Національні Новини

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