Вибух після розведення туристами багаття у Карпатах: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Поліція відкрила провадження за фактом загибелі туристів через вибух, який стався після розведення багаття на полонині “Під Берди” у Карпатах. Про це журналісту УНН повідомили в поліції Закарпатської області.
Цитата:
“Провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство — ред.) з позначкою "нещасний випадок”, — сказали в поліції.
Що було раніше
На полонині “Під Берди” у Карпатах туристи розвели багаття, після чого стався потужний вибух. Четверо туристів отримали травми, ще двоє загинули.
Доповнення
Вибухи під час розпалювання багаття стаються не вперше. Так, у Харкові два хлопчики у лісі палили багаття, коли там вибухнув невідомий предмет. 15-річного юнака було травмовано.