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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 32390 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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Взрыв автомобиля в Днепре предварительно квалифицировали как теракт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Правоохранители предварительно квалифицировали взрыв автомобиля в Днепре, где погибли два человека, как террористический акт. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

Цитата:

"Предварительная правовая квалификация - террористический акт", - сказала Старчевская.

Дополнение

В Днепре взорвался автомобиль, погибли два человека, которые были в салоне авто. Местные СМИ пишут, что речь идет в частности о члене ОО "Украинский легион", однако, это пока не подтвержденная информация.

Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня, 15 сентября, около 9 утра. Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на проспекте Богдана Хмельницкого. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.

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