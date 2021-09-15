Взрыв автомобиля в Днепре предварительно квалифицировали как теракт
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Правоохранители предварительно квалифицировали взрыв автомобиля в Днепре, где погибли два человека, как террористический акт. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.
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"Предварительная правовая квалификация - террористический акт", - сказала Старчевская.
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В Днепре взорвался автомобиль, погибли два человека, которые были в салоне авто. Местные СМИ пишут, что речь идет в частности о члене ОО "Украинский легион", однако, это пока не подтвержденная информация.
Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня, 15 сентября, около 9 утра. Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на проспекте Богдана Хмельницкого. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.