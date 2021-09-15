Вибух автомобіля у Дніпрі попередньо кваліфікували як теракт

Цитата:

“Попередня правова кваліфікація — терористичний акт”, — сказала Старчевська.

Доповнення

У Дніпрі вибухнув автомобіль, загинули двоє людей, які були в салоні авто. Місцеві ЗМІ пишуть, що йдеться зокрема про члена ГО "Український легіон", однак, це наразі не підтверджена інформація.

Повідомлення про подію надійшло до поліції сьогодні, 15 вересня, близько 9-ї ранку. Вибух стався в автомобілі Nissan Primera на проспекті Богдана Хмельницького. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.