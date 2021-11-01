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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Выборы мэра Харькова: результаты голосования могут признать недействительными из-за массовых нарушений - политолог

Киев • УНН

 • 18246 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Результаты выборов в Харькове могут обжаловать через суд. Такое мнение в комментарии УНН высказала политолог Янина Соколовская.

Выборы мэра Харькова: результаты голосования могут признать недействительными из-за массовых нарушений - политолог

Дело в том, что в Харькове во время выборов наблюдатели зафиксировали ряд нарушений, напоминает Соколовская.

"Есть большая вероятность того, что будут долгие судебные процессы. Что выборы будут признаны недействительными и обжалованы", - говорит политолог.

Напомним, в ходе выборов в Харькове наблюдатели ОПОРЫ выделили наиболее частые нарушения, среди которых: выдача бюллетеней без паспорта, демонстрация избирателями результатов волеизъявления и попытки фотографирования заполненных бюллетеней.

"Все это говорит о том, что я прогнозировала ранее. Что Терехов, как и. о. мэра города, будет использовать административный ресурс. И что возможны фальсификации выборов, которые будут замечены теми, кто наблюдает за выборами: и международными специалистами, и специалистами украинскими", - комментирует Соколовская.

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