Выборы мэра Харькова: результаты голосования могут признать недействительными из-за массовых нарушений - политолог
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Результаты выборов в Харькове могут обжаловать через суд. Такое мнение в комментарии УНН высказала политолог Янина Соколовская.
Дело в том, что в Харькове во время выборов наблюдатели зафиксировали ряд нарушений, напоминает Соколовская.
"Есть большая вероятность того, что будут долгие судебные процессы. Что выборы будут признаны недействительными и обжалованы", - говорит политолог.
Напомним, в ходе выборов в Харькове наблюдатели ОПОРЫ выделили наиболее частые нарушения, среди которых: выдача бюллетеней без паспорта, демонстрация избирателями результатов волеизъявления и попытки фотографирования заполненных бюллетеней.
"Все это говорит о том, что я прогнозировала ранее. Что Терехов, как и. о. мэра города, будет использовать административный ресурс. И что возможны фальсификации выборов, которые будут замечены теми, кто наблюдает за выборами: и международными специалистами, и специалистами украинскими", - комментирует Соколовская.