Вибори мера Харкова: результати голосування можуть визнати недійсними через масові порушення - політолог

Справа в тім, що у Харкові під час виборів спостерігачі зафіксували низку порушень, нагадує Соколовська.

"Є велика вірогідність того, що будуть довгі судові процеси. Що вибори будуть визнані недійсними і оскаржені", - каже політолог.

Нагадаємо, в ході виборів у Харкові спостерігачі ОПОРИ виділили найбільш часті порушення, серед яких: видача бюлетенів без паспорта, демонстрування виборцями результатів волевиявлення і спроби фотографування заповнених бюлетенів.

"Все це каже про те, що я прогнозувала раніше. Що Терехов, як в. о. мера міста, буде використовувати адміністративний ресурс. І що можливі фальсифікації виборів, які будуть помічені тими, хто наглядає за виборами: і міжнародними спеціалістами, і спеціалістами українськими", - коментує Соколовська.