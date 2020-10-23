Выборы-2020: ни один участок еще не обеспечен скринингом и дезинфекторами
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. По состоянию на утро 23 октября ни один избирательный участок не обеспечен приборами температурного скрининга и дезинфекторами. Об этом заявила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова во время брифинга, передает корреспондент УНН.
“На сегодня еще ни один участок не обеспечен скринингом и дезинфицирующими растворами, чтобы человек мог воспользоваться, обработать себе руки”, — рассказала Денисова.
По ее словам, во время мониторинга 25 октября Офис омбудсмена мониторить соблюдение карантинных мероприятий.
Напомним, Людмила Денисова заявила, что в Украине только 1% избирательных участков обеспечивают доступность для реализации избирательных прав лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения.