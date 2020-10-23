Вибори-2020: жодна дільниця ще не забезпечена скринінгом та дезінфекторами
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Станом на ранок 23 жовтня жодна виборча дільниця не забезпечена приладами температурного скринінгу та дезінфекторами. Про це заявила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“На сьогодні ще жодна дільниця не забезпечена скринінгом та дезінфікуючими розчинами, щоб людина могла скористатися, обробити собі руки”, — розповіла Денісова.
За її словами, під час моніторингу 25 жовтня Офіс омбудсмена моніторитиме дотримання карантинних заходів.
Нагадаємо, Людмила Денісова заявила, що в Україні лише 1% виборчих дільниць забезпечують доступність для реалізації виборчих прав особам з інвалідністю та маломобільним групам населення.