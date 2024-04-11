Вьетнамскую миллиардершу приговорили к смертной казни за мошенничество на $12,46 млрд

Во Вьетнаме миллиардерша Труонг Ми Лан приговорена к смертной казни за финансовое мошенничество. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

В четверг суд во Вьетнаме приговорил магнатку недвижимости Труонг Ми Лан к смертной казни за участие в деле о финансовом мошенничестве на сумму 304 триллиона донгов (12,46 миллиарда долларов).

Судебный процесс, который длился с 5 марта, завершился решением, что стало одним из драматических результатов кампании против коррупции в стране.

Следовательно, глава компании Van Thinh Phat Holdings Group Труонг Ми Лан была осуждена за растрату, взяточничество и нарушение банковских правил.

Несмотря на то, что она не признала себя виновной в обвинениях, ее приговорили к смертной казни по обвинению в хищении и к 20 годам заключения по другим обвинениям.

Добавим

Смертная казнь во Вьетнаме применяется не только за насильственные преступления, но и за экономические. За последнее время, преимущественно с помощью смертельной инъекции, были казнены сотни осужденных.

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