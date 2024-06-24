Официальный Минск в очередной раз подтвердил, что ветераны ЧВК"Вагнер" сейчас находятся в Беларуси и проводят учения для местных войск. об этом заявил в центре национального сопротивления, передает УНН.

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В частности, министр обороны рб Виктор Хренин признал, что ветераны ЧВК "вагнер" находятся на территории Беларуси. Он подчеркнул, что" получить боевой опыт, не воюя – наибольшая ценность "и что Минск смог его"у себя на территории получить".

Личный состав согласно учениям выполняет задачи по занятию рубежа, поиску, блокированию и уничтожению условного противника. При обучении активно используются беспилотные летательные аппараты.

Это в очередной раз подтверждает, что государственные институты рб полностью интегрированы в кремлевский террористический аппарат. Сегодня Россия использует соседнее государство как свой частный полигон для обучения убийц в войне против Украины - - подчеркивают в сопротивлении.

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Напомним

Весной появилась информация, что Беларуси остатки ЧВК "вагнера" проводили стрелковые тренировки для местных курсантов на военном полигоне"Борщевка",