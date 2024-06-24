Ветерани ПВК "вагнер" навчають білоруських військових - Центр нацспротиву
Київ • УНН
Міністр оборони білорусі підтвердив, що ветерани ПВК "Вагнер" проводять військові навчання для білоруських військових. Зокрема, навчання передбачають роботу з БПЛА.
Офіційний Мінськ вчергове підтвердив, що ветерани ПВК"Вагнер" наразі знаходяться у білорусі та проводять навчання для місцевих військ. Про це заявив у Центрі національного спротиву, передає УНН.
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Зокрема, міністр оборони рб віктор хрєнін визнав, що ветерани ПВК "вагнер" перебувають на території білорусі. Він підкреслив, що "отримати бойовий досвід, не воюючи – найбільша цінність" і що Мінськ зміг його "у себе на території отримати".
Особовий склад згідно з навчаннями виконує завдання із зайняття рубежу, пошуку, блокування та знищення умовного противника. При навчанні активно використовуються безпілотні літальні апарати.
Це вкотре підтверджує, що державні інституції рб повністю інтегровані у кремлівський терористичний апарат. Сьогодні росія використовує сусідню державу як свій приватний полігон для вишколу вбивць у війні проти України
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