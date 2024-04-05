Весна в КиевЗоо: в свое летнее имение возвращаются волнистые калао - Коша и Кора

В КиевЗоо с наступлением тепла в свой летний домик возвращается двойка волнистых калао - Коша и Кора. Эти чрезвычайные птицы интересны не только красочными перьями и причудливым клювом, но и странными пищевыми предпочтениями. Об этом сообщает Киевский зоопарк пишет УНН.

Эти необычные птицы интересны не только красочными перьями и причудливым клювом, но и странными пищевыми предпочтениями. В их рационе сочетаются ягоды и фрукты с яйцами и насекомыми, каши и овощи с грызунами, лягушками и ящерицами, - говорится в сообщении

Детали

Отмечается, что условия пребывания птиц приближены к естественным. В их распоряжении есть приусадебные участки и питьевые фонтанчики, зеленые кусты, деревья и травка.

Напомним

Украинский азиатский черный медведь по имени Ямпиль, которого спасли из разрушенного войной зоопарка в Донецке, нашел новый дом в шотландском зоопарке "Пять сестер". Несмотря на первоначальные опасения относительно возможного посттравматического стрессового расстройства, Ямпиль хорошо приспосабливается к новой среде.

