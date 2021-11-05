Верховная Рада заказала ремонт своих кулуаров почти на 42 млн гривен

Детали

В этом году компания ООО “Брилиантс групп” выполнит реставрационный ремонт кулуаров третьего этажа здания Верховной Рады по улице Грушевского, 5 в части обустройства пресс-центра.

Конкурентами были проектировщик “Грин имение” и ФЛП Каримов Александр Викторович из Киева. Никто из них не снижал цену во время аукциона.

Согласно данным, цена сделки всего на 0,1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 41,52 млн грн.

Напомним

В августе в управлении делами Верховной Рады Украины проводили тендер на замену ковровых покрытий длиной в 1 км.

Так сообщалось, что Рада закупает 960 погонных метров ковровых дорожек. Цена закупки составляет 985,4 тыс. грн (1026 грн за 1 погонный метр). Предложения подрядчиков будут приниматься до 23 августа, сам аукцион должен был начаться 25 августа.



Также в 2020 году Рада закупила 528 планшетов фирмы Lenovo для народных депутатов, стоимость одного составляет более 26 тысяч гривен. Смета расходов на приобретение планшетов составила 13 796 640,00 грн с НДС.