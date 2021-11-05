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Верховная Рада заказала ремонт своих кулуаров почти на 42 млн гривен

Киев • УНН

 • 17854 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Управление делами Аппарата Верховной Рады заказало ООО “Брилиантс Групп” ремонт кулуаров на сумму 41, 50 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальную площадку системы Prozorro.

Верховная Рада заказала ремонт своих кулуаров почти на 42 млн гривен

Детали

В этом году компания ООО “Брилиантс групп” выполнит реставрационный ремонт кулуаров третьего этажа здания Верховной Рады по улице Грушевского, 5 в части обустройства пресс-центра.

Конкурентами были проектировщик “Грин имение” и ФЛП Каримов Александр Викторович из Киева. Никто из них не снижал цену во время аукциона.

Согласно данным, цена сделки всего на 0,1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 41,52 млн грн.

Напомним

В августе в управлении делами Верховной Рады Украины проводили тендер на замену ковровых покрытий длиной в 1 км.

Так сообщалось, что Рада закупает 960 погонных метров ковровых дорожек. Цена закупки составляет 985,4 тыс. грн (1026 грн за 1 погонный метр). Предложения подрядчиков будут приниматься до 23 августа, сам аукцион должен был начаться 25 августа.

Также в 2020 году Рада закупила 528 планшетов фирмы Lenovo для народных депутатов, стоимость одного составляет более 26 тысяч гривен. Смета расходов на приобретение планшетов составила 13 796 640,00 грн с НДС.

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