Верховна Рада замовила ремонт своїх кулуарів майже на 42 млн гривень

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Цього року компанія ТОВ “Бриліантс Груп” виконає реставраційний ремонт кулуарів третього поверху будинку Верховної Ради по вулиці Грушевського, 5 у частині облаштування прес-центру.

Конкурентами були проєктувальник “Грін Маєток” і ФОП Каримов Олександр Вікторович зі Києва. Ніхто з них не знижував ціну під час аукціону.

Згідно з даними, ціна угоди всього на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 41,52 млн грн.

Нагадаємо

У серпні в управлінні справами Верховної Ради України проводили тендер на заміну килимових покриттів довжиною в 1 км.

Так, повідомлялося, що Рада закуповує 960 погонних метрів килимових доріжок. Ціна закупівлі становить 985,4 тис. грн (1026 грн за 1 погонний метр). Пропозиції підрядників будуть прийматися до 23 серпня, сам аукціон мав розпочатись я 25 серпня.



Також у 2020 році Рада закупила 528 планшетів фірми Lenovo для народних депутатів, вартість одного становить понад 26 тисяч гривень. Кошторис витрат на придбання планшетів становив 13 796 640,00 грн з ПДВ.