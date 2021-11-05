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Верховна Рада замовила ремонт своїх кулуарів майже на 42 млн гривень

Київ • УНН

 • 17854 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Управління справами Апарату Верховної Ради замовило ТОВ “Бриліантс Груп” ремонт кулуарів на суму 41, 50 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на офіційний майданчик системи Prozorro.

Верховна Рада замовила ремонт своїх кулуарів майже на 42 млн гривень

Деталі

Цього року компанія ТОВ “Бриліантс Груп” виконає реставраційний ремонт кулуарів третього поверху будинку Верховної Ради по вулиці Грушевського, 5 у частині облаштування прес-центру.

Конкурентами були проєктувальник “Грін Маєток” і ФОП Каримов Олександр Вікторович зі Києва. Ніхто з них не знижував ціну під час аукціону.

Згідно з даними, ціна угоди всього на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 41,52 млн грн.

Нагадаємо

У серпні в управлінні справами Верховної Ради України проводили тендер на заміну килимових покриттів довжиною в 1 км.

Так, повідомлялося, що Рада закуповує 960 погонних метрів килимових доріжок. Ціна закупівлі становить 985,4 тис. грн (1026 грн за 1 погонний метр). Пропозиції підрядників будуть прийматися до 23 серпня, сам аукціон мав розпочатись я 25 серпня.

Також у 2020 році Рада закупила 528 планшетів фірми Lenovo для народних депутатів, вартість одного становить понад 26 тисяч гривень. Кошторис витрат на придбання планшетів становив 13 796 640,00 грн з ПДВ.

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