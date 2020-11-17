Верещук рассказала про конфликт интересов у депутатов Киевсовета

Она уточнила, что против принятия проекта Закона Украины выступают депутаты от “УДАРа” и “Европейской солидарности”.

“Ключевой вопрос — конфликт интересов. Проект закона предусматривает: если ты являешься депутатом Киевсовета, не можешь при этом быть руководителем коммунального предприятия вроде „Киевгорстроя“ или „Киевзеленстроя“ или главой управления, отдела и тому подобное. Придется выбирать. Ибо мы имеем парадоксальную ситуацию, когда депутат принимает бюджет, утверждает его распределение, а потом сам его и выполняет, и контролирует выполнение. Это же невероятно.

Если вы посмотрите на список „Удара“ и „Европейской солидарности“, то некоторые депутаты от них возглавляют коммунальные предприятия и департаменты КГГА. Они костями лягут, чтобы этот законопроект не прошел”, — сказала нардеп.

Сама Верещук была за то, чтобы законопроект приняли к местным выборам.

“Чтобы те, кто баллотируется, знали, на что они идут. А те, кто выбирал, понимали, по которым лекалам те будут работать. Это было must be. Но не тут то было.

Действительно, у нас выпало несколько заседаний из-за карантина. Мы пропустили этот период, однако вопрос остается открытым”, — добавила нардеп.

Верещук назвала еще одну причину, почему депутаты Киевсовета не хотят принятия закона.

“Не потому, что председатель КГГА становится всесильным и забирает на себя полномочия городского головы. На самом деле этот закон как раз передает полномочия исполнительной ветви власти городскому голове. Он становится полноправным городским головой. А председатель КГГА остается так называемым свадебным генералом, который только осуществляет общий надзор за соблюдением Конституции, законов.

Я считаю, было бы правильно разделить функции: или ты депутат Киевсовета, или работаешь чиновником в КГГА, и твою работу контролируют депутаты”, — подчеркнула она.

Ранее Верещук рассказала про свою мэрскую кампанию, в частности про деструктив руководителя киевской ячейки “СН” Николая Тищенко и “выстрелы в спину” от своих.