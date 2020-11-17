Верещук розповіла про конфлікт інтересів у депутатів Київради

Вона уточнила, що проти прийняття проекту ЗУ виступають депутати від “УДАРу” та “Європейської солідарності”.

“Ключове питання — конфлікт інтересів. Проект закону передбачає: якщо ти є депутатом Київради, не можеш при цьому бути керівником комунального підприємства на кшталт „Київміськбуду“ чи „Київзеленбуду“ або головою управління, відділу тощо. Доведеться обирати. Бо ми маємо парадоксальну ситуацію, коли депутат приймає бюджет, затверджує його розподіл, а потім сам його і виконує, і контролює виконання. Це ж неймовірно.

Якщо ви подивитеся на список „Удару“ і „Європейської солідарності“, то деякі депутати від них очолюють комунальні підприємства та департаменти КМДА. Вони кістками ляжуть, щоб цей законопроект не пройшов”, — сказала нардеп.

Сама Верещук була за те, аби законопроект прийняли до місцевих виборів.

“Щоб ті, хто балотується, знали, на що вони йдуть. А ті, хто обирав, розуміли, за якими лекалами ті будуть працювати. Це було must be. Але не так сталося, як гадалося.

Дійсно, в нас випало кілька засідань через карантин. Ми пропустили цей період, однак питання залишається відкритим”, — додала нардеп.

Верещук назвала ще одну причину, чому депутати Київради не хочуть прийняття закону.

“Не тому, що голова КМДА стає всесильним і забирає на себе повноваження міського голови. Насправді цей закон якраз передає повноваження виконавчої гілки влади міському голові. Він стає повноправним міським головою. А голова КМДА залишається так званим весільним генералом, який лише здійснює загальний нагляд за дотриманням Конституції, законів.

Я вважаю, було б правильно розділити функції: або ти депутат Київради, або працюєш чиновником у КМДА, і твою роботу контролюють депутати”, — підкреслила вона.

Раніше Верещук розповіла про власну мерську кампанію, зокрема про деструктив керівника київського осередку “СН” Миколи Тищенка та “постріли у спину” від своїх.