Верещук: Президент имеет политическую волю бороться с коррупцией
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук дала положительную оценку действиям президента Владимира Зеленского в части борьбы с коррупцией, передает УНН.
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“Я вижу политическую волю Президента. Я вижу, что он делает шаги, все от него зависящее в части борьбы с коррупцией ”, - сказала она в эфире одного из телеканалов.
В свою очередь украинцам надо запастись терпением, продолжила Верещук.
“30 лет мы работали и жили одним способом, а сейчас хотим одновременно и буквально за год или два все изменить и улучшить. Так не получится, но я точно знаю, что президент шагает в правильном русле ”, - добавила она.
Напомним
Народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук дала положительную оценку работе правоохранительных органов в части борьбы с коррупцией в КГГА.