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Верещук: Президент має політичну волю боротися з корупцією

Київ • УНН

 • 15870 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук дала схвальну оцінку діям президента Володимира Зеленського в частині боротьби з корупцією, передає УНН.

Верещук: Президент має політичну волю боротися з корупцією

Цитата

“Я бачу політичну волю Президента. Я бачу, що він робить кроки, все від нього залежне в частині боротьби з корупцією”, — сказала вона в ефірі одного з телеканалів.

У свою чергу українцям треба запастися терпінням, продовжила Верещук.

“30 років ми працювали і жили в один спосіб, а зараз хочемо одночасно і буквально за рік чи два все змінити і покращити. Так не вийде, але я точно знаю, що президент крокує у правильному руслі”, — додала вона.

Нагадаємо

Народний депутат від фракції “Слуга Народу” Ірина Верещук дала схвальну оцінку роботі правоохоронних органів в частині боротьби з корупцією в КМДА.

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