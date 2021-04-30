Верещук сообщила, что хочет Россия от Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов назвала два ключевые разногласия с Россией в вопросах Донбасса, передает УНН.
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"Что хочет Россия, почему она так давит на Украину и такая неуступчивая? Есть два пункта, (за) все остальное могли бы договориться. Первое: Конституция, внесение изменений относительно особого статуса и границу. Второе: Россия требует, чтобы выборы были проведены до того, как границу будет контролировать Украина", - прокомментировала депутат.
Детали
По другим вопросам, говорит Верещук, могли бы договориться.
"Здесь вопрос к нашим партнерам, сможем ли мы консолидировать усилия в этих двух вопросах. Все остальное - кластеры, механизмы реализации, можно было бы договориться", - резюмировала нардеп.
Дополнение
Ранее Верещук отметила, что вопросы безопасности и укрепления обороноспособности Украины выходят на первый план.