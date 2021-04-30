Верещук повідомила, що хоче Росія від України

Цитата

“Що хоче Росія, чому вона так тисне на Україну і така непоступлива? Є два пункти, все решта могли б домовитися. Перше: Конституція, внесення змін щодо особливого статусу і кордон. Друге: Росія вимагає, щоб вибори було проведено до того, як кордон буде контролювати Україна”, — прокоментувала депутат.

Деталі

По іншим питанням, каже Верещук, могли б домовитися.

“Тут питання до наших партнерів, чи зможемо ми консолідувати зусилля в цих двох питаннях. Все решта є кластери, є механізми реалізації, можна було б домовитися”, — резюмувала нардеп.

Доповнення

Раніше Верещук зазначила, що питання безпеки і зміцнення обороноздатності України виходять на перший план.