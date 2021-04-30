Верещук повідомила, що хоче Росія від України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Член комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук в ефірі одного із телеканалів назвала дві ключові розбіжності з Росією у питаннях Донбасу, передає УНН.
Цитата
“Що хоче Росія, чому вона так тисне на Україну і така непоступлива? Є два пункти, все решта могли б домовитися. Перше: Конституція, внесення змін щодо особливого статусу і кордон. Друге: Росія вимагає, щоб вибори було проведено до того, як кордон буде контролювати Україна”, — прокоментувала депутат.
Деталі
По іншим питанням, каже Верещук, могли б домовитися.
“Тут питання до наших партнерів, чи зможемо ми консолідувати зусилля в цих двох питаннях. Все решта є кластери, є механізми реалізації, можна було б домовитися”, — резюмувала нардеп.
Доповнення
Раніше Верещук зазначила, що питання безпеки і зміцнення обороноздатності України виходять на перший план.