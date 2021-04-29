Верещук: питання оборони виходить на перший план

Цитата

“Це дуже важливо розуміти усім — політикам, політикиням. Усім, хто так любить критикувати. Бо загроза нікуди не ділася. І те, що сьогодні президент їде на Донбас, у Херсонську, Миколаївську, Одеську області — це дуже правильно і вчасно”, — сказала вона.

Деталі

Нардеп також заявила про підтримку ініціативи Президента Володимира Зеленського зібрати РНБО з питань безпеки і обороноздатності.

“Пан Президент, який відвідав вчора Херсонську область, подивився на наші позицію і армію, яка є на даному напрямку, по периметру оборони, зробив висновок і звернувся до пана Данілова (Олексій Данілов, секретар РНБО) з проханням підготувати засідання РНБО з питань безпеки і зміцнення обороноздатності. Я вважаю, що це дуже правильне рішення і всіляко його підтримую. Ми з комітетом, якщо буде потрібно, долучимося до цього процесу”, — додала вона.

Доповнення

Раніше Верещук заявила, що законопроекти в оборонній сфері повинні розглядатися в пріоритетному порядку.