Верещук: питання оборони виходить на перший план
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Питання безпеки і зміцнення обороноздатності України виходить на перший план. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила член комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони, народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук, передає УНН.
Цитата
“Це дуже важливо розуміти усім — політикам, політикиням. Усім, хто так любить критикувати. Бо загроза нікуди не ділася. І те, що сьогодні президент їде на Донбас, у Херсонську, Миколаївську, Одеську області — це дуже правильно і вчасно”, — сказала вона.
Деталі
Нардеп також заявила про підтримку ініціативи Президента Володимира Зеленського зібрати РНБО з питань безпеки і обороноздатності.
“Пан Президент, який відвідав вчора Херсонську область, подивився на наші позицію і армію, яка є на даному напрямку, по периметру оборони, зробив висновок і звернувся до пана Данілова (Олексій Данілов, секретар РНБО) з проханням підготувати засідання РНБО з питань безпеки і зміцнення обороноздатності. Я вважаю, що це дуже правильне рішення і всіляко його підтримую. Ми з комітетом, якщо буде потрібно, долучимося до цього процесу”, — додала вона.
Доповнення
Раніше Верещук заявила, що законопроекти в оборонній сфері повинні розглядатися в пріоритетному порядку.