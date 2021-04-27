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Верещук: законопроекти в оборонній сфері повинні розглядатися в пріоритетному порядку

Верещук: законопроекти в оборонній сфері повинні розглядатися в пріоритетному порядку

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Законопроекти, які мотивують українських військових, мають розглядатися народними депутатами в пріоритетному порядку. Про це заявила народний депутат Ірина Верещук, коментуючи в ефірі одного з телеканалів роботу парламенту, пише УНН.

Цитата

“Ми завершили розгляд Державного оборонного замовлення, засідали три дні поспіль. Отже закупівлі будуть проводитись. На жаль, строки зірвано, але краще так, ніж мати проблеми надалі” — зазначила Верещук.

Деталі

Вона також звернула увагу на інші нагальні питання, які потребують розгляду в парламенті, зокрема забезпечення військових житлом.

“Ми говоримо про підняття заробітної плати, про соціальний пакет. Тобто все, що мотивує наших воїнів”, — резюмувала Верещук.

Довідка

23 квітня Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки погодив показники державного оборонного замовлення на 2021-2023 роки. Питання розглядалося у закритому режимі. Зазначається, що цьогорічний оборонний бюджет — найбільший з часів незалежності України.

Закупівля та ремонт військової техніки й озброєння — питання обороноздатності і розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Нагадаємо

Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок прийняла рішення про направлення до комітету для підготовки на повторне перше читання законопроекту № 4210 щодо удосконалення процедур оборонного планування з урахуванням досвіду держав-членів НАТО і держав-членів Європейського Союзу. Пропозицію підтримало 252 народних депутатів,

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