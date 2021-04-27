Верещук: законопроекти в оборонній сфері повинні розглядатися в пріоритетному порядку

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“Ми завершили розгляд Державного оборонного замовлення, засідали три дні поспіль. Отже закупівлі будуть проводитись. На жаль, строки зірвано, але краще так, ніж мати проблеми надалі” — зазначила Верещук.

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Вона також звернула увагу на інші нагальні питання, які потребують розгляду в парламенті, зокрема забезпечення військових житлом.

“Ми говоримо про підняття заробітної плати, про соціальний пакет. Тобто все, що мотивує наших воїнів”, — резюмувала Верещук.

Довідка

23 квітня Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки погодив показники державного оборонного замовлення на 2021-2023 роки. Питання розглядалося у закритому режимі. Зазначається, що цьогорічний оборонний бюджет — найбільший з часів незалежності України.

Закупівля та ремонт військової техніки й озброєння — питання обороноздатності і розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Нагадаємо

Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок прийняла рішення про направлення до комітету для підготовки на повторне перше читання законопроекту № 4210 щодо удосконалення процедур оборонного планування з урахуванням досвіду держав-членів НАТО і держав-членів Європейського Союзу. Пропозицію підтримало 252 народних депутатів,