Нардепи направили на доопрацювання законопроект щодо вдосконалення процедури оборонного планування

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок прийняла рішення про направлення до комітету для підготовки на повторне перше читання законопроекту № 4210 щодо удосконалення процедур оборонного планування з урахуванням досвіду держав-членів НАТО і держав-членів Європейського Союзу. Пропозицію підтримало 252 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Цитата:

"Проект закону розроблено міністерством оборони України з метою удосконалення на законодавчому рівні процедур оборонного планування з урахуванням досвіду держав-членів НАТО та ЄС. Передбачається уточнення положень законів України про нацбезпеку України та про оборону України в частині, що стосується оптимізації процесів планування у сферах нацбезпеки і оборони", - сказав заступник міністра оборони Юрій Гере, представляючи законопроект у парламенті.

Деталі

Відповідно до пояснювальної записки, проектом Закону передбачено уточнення положень Законів України “Про національну безпеку України”, “Про оборону України” щодо:

• змісту оборонного огляду та мети його проведення;

• удосконалення процедур оборонного планування з урахуванням досвіду держав-членів НАТО і держав-членів Європейського Союзу;

• переліку та змісту документів оборонного планування.

Документ, зокрема, корегує визначення понять "оборонний огляд", "оборонне планування" та "Стратегічний оборонний бюлетень України".

Проект закону визначає, що стратегія воєнної безпеки України визначає концептуальні основи державної політики у сфері оборони, зокрема:

1) висновки з оцінки і прогнозу безпекового середовища (глобальні, регіональні та національні аспекти у контексті воєнної безпеки);

2) цілі державної політики у сфері оборони та шляхи їх реалізації;

3) обмеження щодо досягнення цілей державної політики у сфері оборони;

4) вимоги до організації оборони держави, сил оборони та їх спільних спроможностей;

5) вимоги до ресурсного забезпечення потреб оборони держави.

Що було раніше

У березні Президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію воєнної безпеки України. Стратегія є документом оборонного планування, мета якого — забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони та визначення шляхів реалізації пріоритетів державної політики у воєнній сфері, сферах оборони та військового будівництва.

Документ передбачає запровадження комплексного всеосяжного підходу до оборони України в умовах воєнної загрози національній безпеці, пов’язаної з використанням гібридних методів.

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