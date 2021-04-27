Верещук: законопроекты в оборонной сфере должны рассматриваться в приоритетном порядке
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Законопроекты, которые мотивируют украинских военных, должны рассматриваться народными депутатами в приоритетном порядке. Об этом заявила народный депутат Ирина Верещук, комментируя в эфире одного из телеканалов работу парламента, пишет УНН.
Цитата
“Мы завершили рассмотрение Государственного оборонного заказа, заседали три дня подряд. Итак закупки будут проводиться. К сожалению, сроки сорваны, но лучше так, чем иметь проблемы в дальнейшем”, - отметила Верещук.
Детали
Она также обратила внимание на другие неотложные вопросы, требующие рассмотрения в парламенте, в частности обеспечение военных жильем.
“Мы говорим о повышении заработной платы, о социальном пакете. То есть все, что мотивирует наших воинов ”, - резюмировала Верещук.
Справка
23 апреля Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал показатели государственного оборонного заказа на 2021-2023 годы. Вопрос рассматривался в закрытом режиме. Отмечается, что нынешний оборонный бюджет — крупнейший со времен независимости Украины.
Закупка и ремонт военной техники и вооружения — вопрос обороноспособности и развития оборонно-промышленного комплекса Украины.
Напомним
Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла решение о направлении в комитет для подготовки на повторное первое чтение законопроекта № 4210 относительно усовершенствования процедур оборонного планирования с учетом опыта государств-членов НАТО и государств-членов Европейского Союза. Предложение поддержали 252 народных депутатов,