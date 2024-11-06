Вэнс о выборах в США: мы стали свидетелями крупнейшего политического возвращения в истории США
Киев • УНН
Кандидат в вице-президенты Джей Вэнс прокомментировал победу Дональда Трампа на выборах в США. Трамп объявил себя «45-ым и 47-ым президентом США» во время выступления во Флориде.
Кандидат в вице-президенты США Джей Вэнс назвал победу Дональда Трампа на выборах «крупнейшим политическим камбэком», передает УНН.
Детали
Я думаю, что мы только что стали свидетелями величайшего политического возвращения в истории США
Он заявил, что с Трампом «возглавит самое большое экономическое возвращение в истории Америки».
Напомним,
Дональд Трамп объявил о своей победе на американских президентских выборах, указав во время выступления перед сторонниками во Флориде, что перед ними «45-ый и 47-ый президент США.