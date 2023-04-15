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Пасха: ПЦУ запустила поиск церквей через приложение

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Ближайший храм ПЦУ можно найти с помощью мобильного приложения "Моя Церковь", сообщили в ПЦУ в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Уже в это воскресенье мы будем отмечать светлый праздник Воскресения Христова. В храмах Православной Церкви Украины по всей стране будут совершаться Пасхальные богослужения. 

Поскольку многие верующие из-за военного вторжения россии сейчас вынужденно выехали в другие регионы, сейчас нам нередко задают вопрос: как найти ближайший храм поместной Православной Церкви Украины? Это возможно с помощью мобильного приложения «Моя Церковь» (доступно в App Store и Google Play)", - говорится в сообщении.

На карте в приложении обозначены храмы Православной Церкви Украины, а включив GPS, можно определить расстояние до каждого из них и найти ближайший. "Карта приложения продолжает наполняться, ведь многие храмы переходят из УПЦ (МП) в ПЦУ", - отметили в ПЦУ.

Напомним

СБУ просит украинцев не ходить на массовые собрания перед Пасхой: рф может попытаться использовать религиозную тематику.

Украинские Национальные Новости

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