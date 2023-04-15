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Великдень: ПЦУ запустила пошук церков через застосунок

Великдень: ПЦУ запустила пошук церков через застосунок

Київ • УНН

 • 850601 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Найближчий храм ПЦУ можна знайти за допомогою мобільного застосунку "Моя Церква", повідомили у ПЦУ у Facebook, пише УНН.

Деталі

"Уже цієї неділі ми відзначатимемо світле свято Воскресіння Христового. У храмах Православної Церкви України по всій країні звершуватимуться Великодні богослужіння. 

Оскільки багато вірних через воєнне вторгнення росії нині вимушено виїхали в інші регіони, зараз нам нерідко ставлять запитання: як знайти найближчий храм помісної Православної Церкви України? Це можливо за допомогою мобільного застосунку «Моя Церква» (доступний в App Store і Google Play)", - ідеться у повідомленні.

На карті в застосунку позначені храми Православної Церкви України, а увімкнувши GPS, можна визначити відстань до кожного з них і знайти найближчий. "Карта застосунку продовжує наповнюватися, адже багато храмів переходять з УПЦ (МП) до ПЦУ", - зазначили у ПЦУ.

Нагадаємо

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