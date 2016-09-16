Вчера ситуация в зоне АТО улучшилась из-за визита в Донецкую область руководителей МИД европейских стран
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Вчера ситуация в зоне проведения АТО несколько улучшились, это связано, прежде всего, визитом в Украину, в том числе и в Донецкую область, министров иностранных дел европейских стран. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны по АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Вчера ситуация в зоне проведения АТО несколько улучшились. Снизилось количество вражеских обстрелов, оккупанты не применили танки и ствольную артиллерию. Это связано, прежде всего, с визитом в Украину, в том числе и в Донецкую область, министров иностранных дел европейских стран. Однако полного перемирие нет, боевики продолжают открывать огонь практически по всем ключевым точкам противостояния", - сообщил он.
Как сообщал УНН, 15 сентября министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его французской коллега Жан-Марк Эро посетили Донбасс.