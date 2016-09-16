Вчера ситуация в зоне АТО улучшилась из-за визита в Донецкую область руководителей МИД европейских стран

"Вчера ситуация в зоне проведения АТО несколько улучшились. Снизилось количество вражеских обстрелов, оккупанты не применили танки и ствольную артиллерию. Это связано, прежде всего, с визитом в Украину, в том числе и в Донецкую область, министров иностранных дел европейских стран. Однако полного перемирие нет, боевики продолжают открывать огонь практически по всем ключевым точкам противостояния", - сообщил он.

Как сообщал УНН, 15 сентября министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его французской коллега Жан-Марк Эро посетили Донбасс.