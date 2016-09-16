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Вчора ситуація в зоні АТО покращилася через візит до Донеччини очільників МЗС європейських країн

Вчора ситуація в зоні АТО покращилася через візит до Донеччини очільників МЗС європейських країн

Київ • УНН

 • 7649 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Вчора ситуація в зоні проведення АТО дещо покращилися, це пов’язано, перш за все, візитом до України, зокрема і на Донеччину, міністрів закордонних справ європейських країн. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

"Вчора ситуація в зоні проведення АТО дещо покращилися. Знизилася кількість ворожих обстрілів, окупанти не застосували танки та ствольну артилерію. Це пов’язано, перш за все, з візитом до України, зокрема і на Донеччину, міністрів закордонних справ європейських країн. Проте повного перемир'я немає, бойовики продовжують відкривати вогонь практично по всіх ключових точках протистояння", - повідомив він.

Як повідомляв УНН, 15 вересня міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і його французької колега Жан-Марк Еро відвідали Донбас.

Українські Національні Новини

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