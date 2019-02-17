Вчера на трассах Славского травмировались шесть лыжников
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В течение 16 февраля на трассах горнолыжного курорта Славское во Львовской области травмировались шесть лыжников. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
В частности, на лыжной трассе горы Высокий Верх травмировались сразу трое туристов-лыжников: женщина 1992 года рождения, жительница Киева, получила травму живота; человек 1995 года рождения, житель Львова, получил травму правой ноги; женщина 1998 года рождения, жительница Киева, травмировала левую руку.
На горе Тростян пострадали двое лыжников: женщина 1996 года рождения, жительница Львова, получила травму левой ноги; человек 1991 года рождения, житель Львова, травмировал правую руку.
На горе Политехник женщина 1976 года из Одессы получила травму позвоночника.
По сообщению ГСЧС, всем им оказали помощь спасатели Славского поисково-спасательной группы.
Напомним, в минувшее воскресенье ГСЧС сообщила, что трое туристов-лыжников заблудились в Карпатах, спускаясь с горы Тростян.