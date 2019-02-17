Вчора на трасах Славського травмувалось шість лижників
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Протягом 16 лютого на трасах гірськолижного курорту Славське у Львівській області травмувалось шість лижників. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
Зокрема на лижній трасі гори Високий Верх травмувались одразу троє туристів-лижників: жінка 1992 року народження, жителька Києва, отримала травму живота; чоловік 1995 року народження, житель Львова, отримав травму правої ноги; жінка 1998 року народження, жителька Києва, травмувала ліву руку.
На горі Тростян постраждали двоє лижників: жінка 1996 року народження, жителька Львова, отримала травму лівої ноги; чоловік 1991 року народження, житель Львова, травмував праву руку.
На горі Політехнік жінка 1976 року народження з Одеси отримала травму хребта.
За повідомленням ДСНС, всім їм надали допомогу рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи.
Нагадаємо, минулої неділі ДСНС повідомила, що троє туристів-лижників заблукали у Карпатах, спускаючись з гори Тростян.