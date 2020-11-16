Ученые изобрели новый метод от похмелья: нужно усиленно дышать

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Ученые отталкивались от того, что за очистку крови от алкоголя на 90% соответствует печень. Помочь ей сделать это быстрее можно, если присоединить легкие. По словам исследователей, чем чаще и глубже человек дышит, тем больше алкоголя выходит из организма. В то же время, при такой гипервентиляции из организма выходит углекислый газ, а это может привести к головокружению, онемению рук или потери сознания.

Созданное устройство ClearMate не только обеспечивает гипервентиляцию легких, но также поддерживает уровень углекислого газа в крови в норме.

Лабораторные эксперименты прошли пока на пяти добровольцах. Им надо было для начала выпить коктейль на основе водки. А после этого с помощью устройства и быстрого дыхания было доказано, что алкоголь выводится из организма в три раза быстрее, чем обычно.

Отметим, что в Украине на алкоголь отечественного производства приходится более 70% "спиртных" покупок.

Как писал УНН ранее, в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя входят такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").