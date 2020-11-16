Вчені винайшли новий метод від похмілля: потрібно посилено дихати

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Науковці відштовхувалися від того, що за очищення крові від алкоголю на 90% відповідає печінка. Допомогти їй зробити це швидше можна, якщо приєднати легені. За словами дослідників, чим частіше та глибше людина дихає, тим більше алкоголю виходить із організму. Водночас, за такої гіпервентиляції з організму виходить вуглекислий газ, а це може призвести до запаморочення, оніміння рук чи втрати свідомості.

Створений пристрій ClearMate не тільки забезпечує гіпервентиляцію легенів, але також підтримує рівень вуглекислого газу у крові в нормі.

Лабораторні експерименти пройшли поки що на п'яти добровольцях. Їм треба було для початку випити коктейль на основі горілки. А після цього за допомогою пристрою та швидкого дихання було доведено, що алкоголь виводиться з організму у три рази швидше, ніж зазвичай.

Зазначимо, що в Україні на алкоголь вітчизняного виробництва припадає понад 70% "спиртних" покупок.

Як писав УНН раніше, до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю входять такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").