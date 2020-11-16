Вчені винайшли новий метод від похмілля: потрібно посилено дихати

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Канадські науковці заявили, що алкоголь швидше можна вивести із організму за допомогою гіпервентиляції легенів. Саме для цього вони використали спеціальний пристрій, передає УНН із посиланням на дослідження Scientific Reports.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сік до горілки: який підходить краще.

Науковці відштовхувалися від того, що за очищення крові від алкоголю на 90% відповідає печінка. Допомогти їй зробити це швидше можна, якщо приєднати легені. За словами дослідників, чим частіше та глибше людина дихає, тим більше алкоголю виходить із організму. Водночас, за такої гіпервентиляції з організму виходить вуглекислий газ, а це може призвести до запаморочення, оніміння рук чи втрати свідомості.

Створений пристрій ClearMate не тільки забезпечує гіпервентиляцію легенів, але також підтримує рівень вуглекислого газу у крові в нормі.

Лабораторні експерименти пройшли поки що на п'яти добровольцях. Їм треба було для початку випити коктейль на основі горілки. А після цього за допомогою пристрою та швидкого дихання було доведено, що алкоголь виводиться з організму у три рази швидше, ніж зазвичай.

Зазначимо, що в Україні на алкоголь вітчизняного виробництва припадає понад 70% "спиртних" покупок. 

Як писав УНН раніше, до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю входять такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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