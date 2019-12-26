Убийство 5-летнего Кирилла: дело направят в апелляционный суд для определения подсудности
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Суд в Переяславе в Киевской области удовлетворил самоотвод судьи по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. Дело направят в Апелляционный суд для определения подсудности. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат одного подозреваемого Ивана Приходько Виктор Чевгуз.
"Суд удовлетворил (самоотвод судьи - ред). И завтра обвинительный акт, дело будет направлено в Киевский апелляционный суд для определения подсудности в другой район", - сказал Чевгуз.
Напомним, ранее суд в Переяславе в Киевской области удовлетворил отвод судьи по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.
Так, 26 декабря во время подготовительного заседания по делу об убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяславе в Киевской области защитник подозреваемых в убийстве мальчика объявил об отводе судьи.
Как сообщалось, всем четырем фигурантам дела об убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова Киевской объявлено подозрения.
Ранее УНН со ссылкой на источники сообщал, что следствие обоснованно считает, что работник патрульной полиции Иван Приходько осуществил смертельный выстрел, от которого погиб 5-летний мальчик Кирилл Тлявов.
Напомним, 31 мая двое полицейских отдыхали и употребляли алкоголь во дворе частного сектора в Переяславе в Киевской области. Во время отдыха мужчины договорились пострелять по металлических банках из огнестрельного оружия. Позже оказалось, что пуля попала в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился в соседнем дворе. Ребенок впоследствии умер в больнице. 5 июня Кирилла похоронили в его родном городе. Полицейские были задержаны.