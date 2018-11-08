Застреленного одесской полицией мужчину подозревают в нападении на преподавателя
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Мужчина, которого смертельно ранили полицейские при задержании в Одессе, подозревается в нападении на преподавателя высшего учебного заведения. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области, передает УНН.
Так, задержание произошло сегодня в Суворовском районе Одессы.
"Предварительно установлено, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий по задержанию злоумышленника, который 2 ноября нанес смертельные ножевые ранения одесситу, полицейские установили местонахождение разыскиваемого лица. Увидев полицейских, 29-летний подозреваемый набросился на них с топором. После неоднократных предупреждений правоохранители, отбивая нападение, которое угрожало их жизни и здоровью, применили табельное огнестрельное оружие. В результате злоумышленник получил ранения, от которых скончался", – говорится в сообщении.
При осмотре, кроме топора, у мужчины нашли три ножа и пистолет. Сейчас на месте работают полицейские и работники прокуратуры. Они устанавливают обстоятельства происшествия.
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Отметим, что 2 ноября неизвестный ранил ножом 61-летнего одессита, преподавателя одного из высших учебных заведений города, который шел на работу.
По словам свидетелей, его путь к остановке общественного транспорта проходил через кладбище. Там неизвестный ранил мужчину ножом. Раненый, он вернулся домой. Там встретил соседа, который вызвал медиков. Однако от полученных ранений потерпевший скончался в карете "скорой". Предварительно, по заключению врачей, причина смерти – потеря крови.
"По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", – отметили в ГУНП, добавив, что начали работу по установлению личности преступника и его местонахождение.
Напомним, в Одессе полицейский выстрелил в подозреваемого в преступлении, когда тот бросился на одного из правоохранителей с топором и пытался сбежать.