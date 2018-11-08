Застреленого одеською поліцією чоловіка підозрюють у нападі на викладача
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Чоловік, якого смертельно поранили поліцейські під час затримання в Одесі, підозрюється у нападі на викладача вищого навчального закладу. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в Одеській області, передає УНН.
Так, затримання сталося в Суворовському районі Одеси.
"Попередньо встановлено, що під час оперативно-розшукових заходів із затримання зловмисника, який 2 листопада наніс смертельні ножові поранення одеситові, поліцейські встановили місце знаходження розшукуваної особи. Побачивши поліцейських, 29-річний підозрюваний накинувся на них з сокирою. Після неодноразових попереджень правоохоронці, відбиваючи напад, який загрожував їхньому життю та здоров’ю, застосували табельну вогнепальну зброю. В результаті зловмисник отримав поранення, від яких помер", – йдеться в повідомленні.
Під час огляду, окрім сокири, у чоловіка знайшли три ножі та пістолет. Наразі на місці працюють поліцейські та працівники прокуратури. Вони встановлюють обставини події.
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Зазначимо, що 2 листопада невідомий поранив ножем 61-річного одесита, викладача одного з вищих навчальних закладів міста, який йшов на роботу.
За словами свідків, його шлях до зупинки громадського транспорту проходив через цвинтар. Саме там невідомий поранив чоловіка ножем. Поранений, він повернувся додому. Там зустрів сусіда, який викликав медиків. Однак від отриманих поранень потерпілий помер у кареті "швидкої". Попередньо, за висновками лікарів, причина смерті – втрата крові.
"За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", – зазначили у ГУНП, додавши, що почали роботу зі встановлення особи злочинця та його місцеперебування.
Нагадаємо, в Одесі поліцейський вистрілив у підозрюваного, коли той кинувся на одного з правоохоронців із сокирою та намагався втекти.