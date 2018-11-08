Застреленого одеською поліцією чоловіка підозрюють у нападі на викладача

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Чоловік, якого смертельно поранили поліцейські під час затримання в Одесі, підозрюється у нападі на викладача вищого навчального закладу. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в Одеській області, передає УНН.