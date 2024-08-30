«Важная, конструктивная встреча": делегация Украины обсудила потребности ВСУ с главой Пентагона

Министр обороны Украины Рустем Умеров, который в составе делегации находится с рабочей поездкой в США, встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. Чиновники обсудили ПВО, потребности ВСУ и ситуацию на поле боя. Об этом заявил Умеров, передает УНН.

Детали

Ситуация на поле боя, приоритетные потребности наших воинов, противовоздушная оборона, развитие украинской оборонной индустрии. Краткий итог нашей встречи с министром обороны Ллойдом Остином в США. Важная, конструктивная встреча - рассказал Умеров.

По его словам, украинскую сторону на встрече представляли руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Александр Балануца, заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Владимир Горбатюк и начальник Главного управления логистики Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Николай Шевцов.

Он проинформировал своего американского коллегу об операционной ситуации на поле боя, а также о наших дальнейших целях. Кроме того, украинские генералы рассказали о приоритетных потребностях украинской армии в вооружении, технике и обучении наших военных.

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Также стороны предметно обсудили ситуацию с продолжающимися российскими обстрелами гражданских объектов и критической инфраструктуры.

Умеров подчеркнул, что только за последние четыре дня российские захватчики атаковали Украину более чем 400 различными ракетами и дронами.

Противовоздушная оборона остается нашим приоритетом - нам нужны установки ПВО и ракеты к ним для защиты нашей критической инфраструктуры, наших городов, наших людей. Отдельно поблагодарил Ллойда Остина за его личный вклад в работу Контактной группы по вопросам обороны Украины - заявил украинский министр.

Также глава Минобороны Украины указал на другой фокус встречи - развитие украинской оборонной промышленности. По его словам, за последние два года в Украине запустили сотни новых предприятий, которые способны быстро производить высококачественное оружие

Сотрудничество с нашими партнерами является критически важным для расширения этого производства и обеспечения еще более эффективной обороны Украины - убежден Умеров.

Напомним,

В пятницу, 30 августа, делегация высокопоставленных чиновников Украины во главе с Юлией Свириденко прибыла в Вашингтон. В состав делегации входят представители правительства, Офиса президента и Генштаба ВСУ.