"Трудная техника пройти не может": в силах обороны сообщили о ситуации с мостом возле Каховской ГЭС

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На вопрос, удалось ли оккупантам восстановить мостовую переправу в районе Каховской ГЭС, Гуменюк ответила: "Они постоянно пытаются подлатать те дыры, которые там существуют, для того, чтобы хотя бы создать видимость какую-нибудь".

"По нашей информации, проезд возможен разве что легкой автомобильной техникой, которой они и пытаются эвакуировать себе «самого дорогого». Тяжелая техника там пройти не может, а огневой контроль, который мы продолжаем держать над этими артериями, заставит их все равно понимать, что использование по той задумке, по которой они хотели, невозможно", - подчеркнула Гуменюк.

Дополнение

ВСУ нанесли "аккуратный" и "действенный" удар по мосту возле Каховской ГЭС в Херсонской области.

12 августа советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщал, что передвижение российской техники и вооружение по дамбе Каховской ГЭС уже невозможно.