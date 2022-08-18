"Трудная техника пройти не может": в силах обороны сообщили о ситуации с мостом возле Каховской ГЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Спикер прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк опровергла информацию о полном восстановлении мостовой переправы через Каховскую ГЭС. Она отметила, что там возможен проезд разве что легкой автомобильной техники, тяжелая техника не пройдет. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона, передает УНН.
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На вопрос, удалось ли оккупантам восстановить мостовую переправу в районе Каховской ГЭС, Гуменюк ответила: "Они постоянно пытаются подлатать те дыры, которые там существуют, для того, чтобы хотя бы создать видимость какую-нибудь".
"По нашей информации, проезд возможен разве что легкой автомобильной техникой, которой они и пытаются эвакуировать себе «самого дорогого». Тяжелая техника там пройти не может, а огневой контроль, который мы продолжаем держать над этими артериями, заставит их все равно понимать, что использование по той задумке, по которой они хотели, невозможно", - подчеркнула Гуменюк.
Дополнение
ВСУ нанесли "аккуратный" и "действенный" удар по мосту возле Каховской ГЭС в Херсонской области.
12 августа советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщал, что передвижение российской техники и вооружение по дамбе Каховской ГЭС уже невозможно.