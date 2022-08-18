"Важка техніка пройти не може": у силах оборони повідомили про ситуацію з мостом біля Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Речниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк спростувала інформацію про повне відновлення мостової переправи через Каховську ГЕС. Вона зазначила, що там можливий проїзд хіба що легкою автомобільною технікою, важка техніка не пройде. Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
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На запитання, чи окупантам вдалося відновити мостову переправу в районі Каховської ГЕС, Гуменюк відповіла: "Вони постійно намагаються підлатати ті дірки, які там існують, для того, щоб хоча б створити видимість якусь".
"За нашою інформацією, проїзд можливий хіба що легкою автомобільною технікою, якою вони й намагаються евакуювати собі «найдорожче». Важка техніка там пройти не може, а вогневий контроль, який ми продовжуємо тримати над цими артеріями, змусить їх все одно розуміти, що використання за тим задумом, за яким вони хотіли, неможливо", - наголосила Гуменюк.
Доповнення
ЗСУ завдали "акуратного" та "дієвого" удару по мосту біля Каховської ГЕС на Херсонщині.
12 серпня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомляв, що пересування російської техніки та озброєння по греблі Каховської ГЕС вже неможливе.