Вайнштейн вылечился от коронавируса в тюрьме
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный к 23 годам тюрьмы за изнасилование и сексуальные домогательства, вылечился от коронавирусного заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.
По информации телеканала, который ссылается на представителя Вайнштейна, болезнь у него проходила бессимптомно.
Напомним, Харви Вайнштейн, которого приговорили к 23 годам заключения за изнасилование и сексуальные домогательства, заразился коронавирусом.
Вайнштейн находится в тюрьме строгого режима Wende в городе Олден штата Нью-Йорк, где и у него и подтвердили положительный результат на коронавирус.
Бывшего продюсера изолировали в день рождения 19 марта. В этой тюрьме COVID-19 обнаружили у еще одного заключенного.