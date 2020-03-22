Осужденный за домогательства Вайнштейн заразился в тюрьме коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого приговорили к 23 годам заключения за изнасилование и сексуальные домогательства, заразился коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail и CNHI.
Вайнштейн находится в тюрьме строгого режима Wende в городе Олден штата Нью-Йорк, где и у него и подтвердили положительный результат на коронавирус.
Бывшего продюсера изолировали в день рождения 19 марта. В этой тюрьме COVID-19 обнаружили у еще одного заключенного.
Напомним, Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы.