Засуджений за домагання Вайнштейн заразився у в'язниці коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Колишній голлівудський продюсер Харві Вайнштейн, якого засудили до 23 років ув'язнення за згвалтування і сексуальні домагання, заразився коронавірусом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail і CNHI.
Вайнштейн перебуває у в'язниці суворого режиму Wende в місті Олден штату Нью-Йорк, де у нього підтвердили позитивний результат на коронавірус.
Колишнього продюсера ізолювали в день народження 19 березня. У цій в'язниці COVID-19 виявили у ще одного ув'язненого.
Нагадаємо, Харві Вайнштейна засудили до 23 років в'язниці.