Вайнштейн вилікувався від коронавірусу у в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Колишній голлівудський продюсер Харві Вайнштейн, засуджений до 23 років в'язниці за згвалтування і сексуальні домагання, вилікувався від коронавірусного захворювання COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fox News.
За інформацією телеканалу, який посилається на представника Вайнштейна, хвороба у нього проходила безсимптомно.
Нагадаємо, Харві Вайнштейн, якого засудили до 23 років ув'язнення за згвалтування і сексуальні домагання, заразився коронавірусом.
Вайнштейн перебуває у в'язниці суворого режиму Wende в місті Олден штату Нью-Йорк, де у нього підтвердили позитивний результат на коронавірус.
Колишнього продюсера ізолювали в день народження 19 березня. У цій в'язниці COVID-19 виявили у ще одного ув'язненого.