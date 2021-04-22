Василий Вирастюк официально избран нардепом - ОПОРА

28 марта выбирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковской (округ № 87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе № 87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в ОВО № 87 голосовали 43,96%. Результаты голосования должны были установить до 12 апреля 2021 года.

Сразу после довыборов в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы “Слуга народа” и “За будущее” каждый заявили о победе своих кандидатов — Василий Вирастюк и Александра Шевченко.

З0 марта подсчет голосов на округе “застрял” на 67%, после чего народные депутаты от “Слуги народа” отправились в Ивано-Франковскую ситуацию.

По данным Общественной сети ОПОРА, работа ОИК № 87 после восстановления заседании 31 марта сопровождалась неоднократными перерывами, отдельными неправовыми решениями комиссии, конфликтами между ней и кандидатом Александром Шевченко, вмешательством народных депутатов законным ход заседания ОИК.

Впоследствии ОИК в округе № 87 начала пересчет голосов на 20 избирательных участках. ОИК обнаружила расхождения в количестве бюллетеней на 6 участках. Недействительными результаты признали на 5-и.

В конце ЦИК обязала ОИК № 87 составить уточненный протокол об итогах голосования и предоставить не позднее 17:00 15 апреля протокол с пометкой “Уточненный” с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу до сих пор.

Позже стало известно, что Центральная избирательная комиссия приняла для обработки протокол окружной избирательной комиссии с пометкой "Уточненный" об итогах голосования в ОВО №87 на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года.