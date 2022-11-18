Варшава запретила лаврову въезд на министерскую встречу ОБСЕ – СМИ

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“Варшава решила запретить министру иностранных дел россии сергею лаврову въезд в Польшу на министерскую встречу ОБСЕ в Лодзи 1-2 декабря. россия ответила гневным письмом к ОБСЕ”, – написал он в Twitter.

Детали

Радио Свобода получило письмо, в котором постпредство россии обратилось в ОБСЕ по поводу решения Польши.

"Учитывая беспрецедентный характер решения польских властей и серьезные последствия для организации [безопасности и сотрудничества в Европе], российская сторона рассчитывает, что участники предстоящей встречи дадут принципиальную оценку, а также осудят эту акцию Варшавы, беспрецедентную за всю историю ОБСЕ", - говорится в сообщении российской федерации, направленном в ОБСЕ.

Дополнение

Отношения между Польшей и россией особенно обострились после февральского вторжения российских войск в Украину. Варшава входит в страны, оказывающие наиболее активную помощь Украине.

На днях ситуация обострилась после того, как 15 ноября в результате падения ракеты на территорию Польши, недалеко от границы с Украиной, погибли двое ее граждан.

При этом многие представители стран НАТО отмечали об ответственности, которую несет россия, ведь накануне ракетные удары по Украине наносила именно рф, а украинская ПВО пыталась отразить их.