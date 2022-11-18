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Варшава заборонила лаврову в’їзд на міністерську зустріч ОБСЄ – ЗМІ

Варшава заборонила лаврову в’їзд на міністерську зустріч ОБСЄ – ЗМІ

Київ • УНН

 • 329571 перегляди

КИЇВ.18 листопада. УНН. Варшава заборонила міністру закордонних справ російської федерації сергію лаврову брати участь у зустрічі на рівні глав зовнішньополітичних відомств ОБСЄ, яка відбудеться у Лодзі 1-2 грудня. Про це повідомив журналіст “Радіо Свобода” Рікардо Йозвяк, передає УНН.

Цитата

“Варшава вирішила заборонити міністру закордонних справ росії сергію лаврову в'їзд до Польщі на міністерську зустріч ОБСЄ в Лодзі 1-2 грудня. росія відповіла гнівним листом до ОБСЄ”, – написав він у Twitter.

Деталі

Радіо Свобода отримало листа, в якому постпредство росії звернулося до ОБСЄ з приводу рішення Польщі.

"З огляду на безпрецедентний характер рішення польської влади та серйозні наслідки для організації [безпеки та співробітництва в Європі], російська сторона розраховує, що учасники майбутньої зустрічі дадуть принципову оцінку, а також засудять цю акцію Варшави, безпрецедентну за всю історію ОБСЄ", - йдеться у повідомленні російської федерації надісланому до ОБСЄ.

Доповнення

Відносини між Польщею та росією особливо загострилися після лютневого вторгнення російських військ на Україну. Варшава входить до країн, які надають найбільш активну допомогу Україні.

Днями ситуація загострилася після того, як 15 листопада внаслідок падіння ракети на територію Польщі, неподалік кордону з Україною, загинули двоє її громадян.

При цьому багато представників країн НАТО зазначали про відповідальність, яку несе росія, адже напередодні ракетні удари по Україні завдавала саме рф, а українська ППО намагалася відобразити їх.

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